В Краснодаре построили детский сад на 250 воспитанников

Строительство современного детского сада на 250 мест, расположенного в микрорайоне Западный Обход в Краснодаре, завершено в ходе реализации целей нацпроекта «Молодёжь и дети». В настоящее время получено заключение о соответствии объекта всем требованиям, сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
В структуре учреждения предусмотрены светлые и просторные групповые ячейки для детей разного возраста, музыкальный и физкультурный залы и медицинский блок. Также там есть кабинеты для занятий по дошкольной подготовке, специализированные помещения для работы логопеда и детского психолога.
Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Там обустроены 13 тематических игровых зон с теневыми навесами, а также две универсальные физкультурные площадки. Все зоны разделены живыми зелеными насаждениями. На сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.