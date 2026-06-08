В Краснодаре завершается строительство детского сада на 575 мест

Строительство крупного дошкольного образовательного учреждения в Краснодаре приближается к завершению. Детский сад на улице Обрывной возводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Готовность объекта составляет 99%. Новый детский сад спроектирован как образовательная площадка и включает два функциональных блока общей вместимостью 575 человек. В здании есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, творческая студия и подготовительный класс к школе.
На прилегающей территории оборудованы детские площадки, проведено озеленение. В настоящее время на объекте продолжается уборка, а также пусконаладочные работы слаботочных сетей и электроснабжения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.