В Красноярском крае модернизируют очистные сооружения

После модернизации объем очистки сточных вод увеличится до 1115 кубометров в сутки. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Работы выполнят в этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».