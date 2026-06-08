В Красноярском крае модернизируют очистные сооружения

В поселке Подгорный города Железногорска начался ремонт очистных сооружений. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края.
Станция обслуживает более 5,3 тыс. жителей Железногорска и поселка Подгорный. На объекте планируют построить станцию подкачки воды и новую иловую насосную станцию. Рабочие уже начали монтировать трубопроводы для укладки новых полиэтиленовых водопроводных труб.
Также идет строительство аэротенка. Это проточный резервуар, где сточные воды очищаются с помощью активного ила. В административно бытовом корпусе, зданиях биофильтров и очистных сооружений проведут ремонт и установят современное оборудование. На водоочистной станции реконструируют здание решеток, где проходит грубая механическая очистка воды.
После модернизации объем очистки сточных вод увеличится до 1115 кубометров в сутки. Это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Работы выполнят в этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».