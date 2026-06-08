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В Донецке Ростовской области продают здание старого Дома культуры

Здание Дома культуры 1967 года постройки выставили на торги в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пытаются продать здание бывшего Дома культуры. Речь идет о Доме культуры в городе Донецк в переулке Юго-Западном шоссе, 1. Объявление появилось на сайте «Торги России».

Трехэтажное здание с подвалом построили в 1967 году. Его площадь составляет почти 1,6 тысячи квадратных метров. Вместе с ним продают земельный участок. Все это муниципальная собственность, которую оценили в 3,7 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 24 июня. Итоги подведут 29 июня.

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