Расписание электричек в Нижегородской области изменится в июне

В Нижегородской области скорректируют расписание пригородных поездов в праздничные дни июня — такую информацию распространило АО «ВВППК».
Особенности движения электричек будут следующими. В предпраздничный день, 11 июня, поезда пойдут по графику пятницы, а в праздничные даты — 12 и 13 июня — будет действовать субботнее расписание. В воскресенье, 14 июня, график останется прежним.
Так, 11 июня на линии выйдут составы № 6749/6750/6751/6752 по маршруту Нижний Новгород — Бобыльская — Нижний Новгород: отправление из областного центра запланировано на 16:49, со станции Бобыльская — на 19:37. Также в этот день будет курсировать поезд № 6753/6754 Нижний Новгород — Сечуга — Нижний Новгород (отправление из Нижнего Новгорода — в 17:27, со станции Сечуга — в 20:58).
В период действия «субботнего» расписания, 12 и 13 июня, добавят электропоезда по направлению Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород. В частности, состав № 6528 отправится из Нижнего Новгорода в 14:25, а поезд № 6637 — из Тарасихи в 15:43.
Согласно субботнему графику, 12 июня будут ходить поезда № 7093/7095/7094/7096 по маршруту Нижний Новгород — Ужовка — Саранск — Нижний Новгород: из Нижнего Новгорода они уйдут в 07:35, из Саранска — в 17:10.
Дополнительные скоростные электрички появятся на направлении Нижний Новгород — Урень — Нижний Новгород:
12 и 14 июня — поезд № 6614 (из Нижнего Новгорода в 09:36) и № 6629 (из Уреня в 11:58);
11 и 12 июня — состав № 6622 (из Нижнего Новгорода в 13:00) и № 6645 (из Уреня в 15:29).
На участке Нижний Новгород — Фролищи в период с 11 по 14 июня электрички будут следовать по обычному расписанию.
Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта усилят в День России в Нижнем Новгороде.