Расписание электричек в Нижегородской области изменится в июне

Так, 11 июня на линии выйдут составы № 6749/6750/6751/6752 по маршруту Нижний Новгород — Бобыльская — Нижний Новгород: отправление из областного центра запланировано на 16:49, со станции Бобыльская — на 19:37. Также в этот день будет курсировать поезд № 6753/6754 Нижний Новгород — Сечуга — Нижний Новгород (отправление из Нижнего Новгорода — в 17:27, со станции Сечуга — в 20:58).