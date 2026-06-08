На ремонт дороги Зеленоградск — Приморск через Светлогорск выделяют 206 млн рублей

На капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге Зеленоградск — Приморск через Светлогорск выделяют 206 млн рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Полный объём финансового обеспечения — 206 087 774 рубля. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 56,1 млн рублей планируют освоить в текущем году, ещё 149,9 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
Ранее ремонт проводился на трассе в 2024 году. Рабочие восстанавливали 8,3 км дороги в Приморске. Стоимость контракта составляла более 156 млн рублей. Работы выполняла компания «ВАД». Других заявок на участие в торгах не поступало.