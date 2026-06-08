На ремонт дороги Зеленоградск — Приморск через Светлогорск выделяют 206 млн рублей

К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Полный объём финансового обеспечения — 206 087 774 рубля. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 56,1 млн рублей планируют освоить в текущем году, ещё 149,9 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.