Мосгорсуд рассмотрит жалобу брата мэра Орла на приговор за мошенничество

Прокурорские проверки показали, что Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Игнорируя запрет на предпринимательскую деятельность, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. Правоохранители утверждали, что на неподтвержденные доходы были построены загородные дома, куплены квартиры и другая недвижимость в России и Франции, а также приобретены премиальные автомобили, яхта, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц.