В омском «Электрическом транспорте» с помощью ИИ ускорили прием сотрудников

Совместно с экспертами регионального центра компетенций специалисты предприятия проанализировали каждый этап трудоустройства и выявили возможности для оптимизации. В кадровом подразделении впервые применили искусственный интеллект — теперь он автоматически рассчитывает трудовой стаж соискателей. Помимо этого, разработали обновленную форму обходного листа с навигацией по кабинетам и ввели видеоинструктаж по охране труда с тестированием. В результате процесс приема на работу сотрудников стал проще и быстрее и путь от собеседования до выхода на линию сократился на 11%.