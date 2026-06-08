В омском «Электрическом транспорте» с помощью ИИ ускорили прием сотрудников

Одно из ключевых предприятий Омска «Электрический транспорт», обеспечивающее работу городских трамваев и троллейбусов, подвело итоги участия в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Пилотным участком для внедрения улучшений стал процесс трудоустройства новых сотрудников, сообщили в правительстве Омской области.
Совместно с экспертами регионального центра компетенций специалисты предприятия проанализировали каждый этап трудоустройства и выявили возможности для оптимизации. В кадровом подразделении впервые применили искусственный интеллект — теперь он автоматически рассчитывает трудовой стаж соискателей. Помимо этого, разработали обновленную форму обходного листа с навигацией по кабинетам и ввели видеоинструктаж по охране труда с тестированием. В результате процесс приема на работу сотрудников стал проще и быстрее и путь от собеседования до выхода на линию сократился на 11%.
«Сокращение времени оформления документов позволяет быстрее выводить новые кадры на маршруты. Это значит, что трамваи и троллейбусы будут ходить стабильнее, а омичи — меньше ждать транспорт на остановках. Я благодарен коллективу за вовлеченность и уверен, что этот опыт станет базой для улучшений и в других направлениях», — отметил директор департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец.
Уточняется, что сотрудники прошли 51 онлайн-курс, а также обучение на «Фабрике производственных процессов» и «Фабрике офисных процессов». Кроме того, в рамках реализации федпроекта на предприятии подготовили двух собственных инструкторов по бережливому производству. Они будут тиражировать полученный опыт на другие участки и внедрять улучшения. Всем сотрудникам также доступна база знаний на портале производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.