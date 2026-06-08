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Самарскую область включили в «Императорский маршрут»

САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Самарская область включена в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут», передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в «Императорский маршрут».

В церемонии приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев, председатель набсовета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», создатель и куратор проекта «Императорский маршрут» Анна Громова. Также по видеоконференцсвязи подключился замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Этот федеральный историко-культурный туристический проект… во многом зависит от активности региона и туристического потенциала, который может обеспечить той или иной регион. У нас одними из первых подключились уральцы — Свердловская область, Тюменская область, сейчас маршрут у нас (включает территории — ред.) от Калининграда до Владивостока, Хабаровска — мы простираемся географически очень далеко», — сказала Громова журналистам после подписания соглашения.

«Там, где есть такие прочные традиции благотворительности,.. как правило, приходишь, и (там есть — ред.) уже готовый маршрут. К таким регионам относится и Самара», — добавила она.

Федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе — места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.

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