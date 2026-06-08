Самарскую область включили в «Императорский маршрут»

«Этот федеральный историко-культурный туристический проект… во многом зависит от активности региона и туристического потенциала, который может обеспечить той или иной регион. У нас одними из первых подключились уральцы — Свердловская область, Тюменская область, сейчас маршрут у нас (включает территории — ред.) от Калининграда до Владивостока, Хабаровска — мы простираемся географически очень далеко», — сказала Громова журналистам после подписания соглашения.