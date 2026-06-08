Нижегородцам объяснили, как получить направление на диагностику по ОМС

Обязательное медицинское страхование (ОМС) в России позволяет бесплатно обледоваться и получить необходимую помощь, в том числе высокотехнологичное лечение. О том, что для этого нужно, рассказали эксперты системы ОМС.
Чтобы сделать УЗИ, КРТ, МРТ или сдать анализы по полису ОМС, необходимо получить направление у лечащего врача в поликлинике, к которой прикреплен пациент. Самостоятельно записаться на диагностику по ОМС нельзя.
Медицинские показания служат главным обоснованием для выдачи направления. Если терапевт посчитает, что для уточнения состояния здоровья необходимы дополнительные исследования, он выпишет направление сам или перенаправит к узкому специалисту.
В направлении должны указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол пациента, номер полиса ОМС, дату его выдачи и наименование страховой организации. Кроме того, в документе будет написан код диагноза по МКБ-10, цель направления, а также должность, специальность, ФИО и подпись врача, выдавшего направление. Его должны заверить подписью уполномоченного лица и печатью медорганизации.
Запись на прием и сроки ожидания.
Простые исследования по ОМС могут проводиться в поликлинике в порядке очереди. В этом случае лечащий врач записывает пациента на конкретную дату и время. Это также можно сделать в регистратуре или электронных сервисах.
Исследования, для которых требуется специальное оборудование или стационарное наблюдение, чаще всего проводятся в других организациях. В таком случае пациент должен записаться сам — по телефону, лично или в интернете. Помимо направления, необходимо предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Иногда требуется номер полиса ОМС и СНИЛС.
Для исследований под общей анестезией или процедур под наблюдением врача, например, эндоскопических и лапароскопических манипуляций, выписывается направление на госпитализацию.
Максимальный срок ожидания для проведения диагностики по ОМС составляет 14 рабочих дней со дня назначения. В случае подозрения на онкологию или сердечно-сосудистые заболевания срок снижается до 7 дней.
Непредвиденные обстоятельства.
Некоторые медорганизации отказывают в проведении обследования по ОМС или затягивают сроки ожидания, а иногда и вовсе настаивают на проведении платных процедур. Все это является прямым нарушением. Если учреждение не может организовать направление, например, из-за отсутствия оборудования, оно обязано перенаправить пациента к другому специалисту по форме № 057/у-04.
Модели маршрутизации пациентов содержат перечень конкретных медицинских организаций, порядок направления и приема по ОМС. Если в регионе проживания пациента действительно нет нужного оборудования, его должны отправить в соседний регион. Оплата поездки включена в средства ОМС.
Помощь при нарушениях.
Пациенты могут потребовать зафиксировать отказ с обоснованием решения в амбулаторной карте, если проблему не удается решить с лечащим врачом. Далее рекомендуется подать письменную жалобу на имя главврача или заведующего поликлиникой. В крайнем случае следует обратиться в свою страховую медицинскую организацию — ее название и телефон указаны на полисе ОМС.
Страховой представитель может помочь добиться проведения исследования, а жалоба станет основанием для проведения проверки. Так, в прошлом году 350 тысяч пациентов получили содействие в записи на прием и диагностику, а 19 тысяч — в организации госпитализации. Всего за год было проведено 7,8 млн консультаций при проблемах оказания медпомощи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что двух нижегородцев с ожирением прооперировали по ОМС.