Нижегородцам объяснили, как получить направление на диагностику по ОМС

Страховой представитель может помочь добиться проведения исследования, а жалоба станет основанием для проведения проверки. Так, в прошлом году 350 тысяч пациентов получили содействие в записи на прием и диагностику, а 19 тысяч — в организации госпитализации. Всего за год было проведено 7,8 млн консультаций при проблемах оказания медпомощи.