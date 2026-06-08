В Подмосковье запустят вторую очередь тепличного комплекса к 2029 году

Вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» построят в подмосковной Электростали в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров компании «Центральный маркет» Юлия Седых, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Это один из крупнейших агропромышленных проектов Подмосковья, который позволит увеличить производство овощей, создать 250 новых рабочих мест и укрепить продовольственную безопасность страны. После запуска второй очереди «Иванисово» объем производства вырастет с 16 до 25,5 тыс. тонн овощей в год.
Новый комплекс оснастят современными системами досвечивания на базе LED-технологий, которые позволяют повышать урожайность и эффективность производства. Помимо томатов и огурцов там начнут выращивать салаты. Инвестиции в проект составят около 11 млрд рублей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.