Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье запустят вторую очередь тепличного комплекса к 2029 году

Это позволит увеличить объем производства овощей до 25,5 тысячи тонн в год.

Вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» построят в подмосковной Электростали в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров компании «Центральный маркет» Юлия Седых, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Это один из крупнейших агропромышленных проектов Подмосковья, который позволит увеличить производство овощей, создать 250 новых рабочих мест и укрепить продовольственную безопасность страны. После запуска второй очереди «Иванисово» объем производства вырастет с 16 до 25,5 тыс. тонн овощей в год.

Новый комплекс оснастят современными системами досвечивания на базе LED-технологий, которые позволяют повышать урожайность и эффективность производства. Помимо томатов и огурцов там начнут выращивать салаты. Инвестиции в проект составят около 11 млрд рублей.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше