В Нижнем Новгороде начали тестировать новый маршрут аэродоставки грузов

Новый маршрут аэродоставки малогабаритных грузов начали тестировать в Нижнем Новгороде. Развитие беспилотных сервисов в гражданской сфере соответствует задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Испытательные полеты пройдут в рамках действующего в регионе Экспериментального правового режима (ЭПР), который позволяет отрабатывать применение беспилотных технологий в реальных условиях. Аэрокурьер будет курсировать между улицами Костина и Геологов.
Тестовые полеты будут выполняться по заранее согласованному графику с соблюдением всех требований безопасности и под контролем специалистов. Для обеспечения дополнительной надежности аэрокурьеры оснащены современными системами навигации, парашютной системой и световыми сигнальными огнями, заметными с земли.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.