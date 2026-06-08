Фальков: кооперация ученых позволила РФ нарастить мощность квантовых вычислителей

«Мы считаем, что неплохой прогресс достигнут в развитии квантовых вычислений за последние годы. В первую очередь, значительное увеличение мощности: с 2 кубитов в 2020 году до 70 и более в 2025 году. Мы считаем, что это стало возможным благодаря созданию широкой кооперации и активному включению наших научных коллективов, в которые входят 19 университетов и научных институтов при координации Росатома», — сказал Фальков.