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Фальков: кооперация ученых позволила РФ нарастить мощность квантовых вычислителей

Министр науки и высшего образования отметил, что неплохой прогресс достигнут в развитии квантовых вычислений за последние годы.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Широкая кооперация университетов и научных институтов позволила России за последние годы существенно продвинуться в сфере квантовых вычислений. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на первом Форуме квантовых технологий стран БРИКС.

«Мы считаем, что неплохой прогресс достигнут в развитии квантовых вычислений за последние годы. В первую очередь, значительное увеличение мощности: с 2 кубитов в 2020 году до 70 и более в 2025 году. Мы считаем, что это стало возможным благодаря созданию широкой кооперации и активному включению наших научных коллективов, в которые входят 19 университетов и научных институтов при координации Росатома», — сказал Фальков.

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