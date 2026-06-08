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Стало известно, сколько литров бензина смогут купить нижегородцы на зарплату

В апреле 2026 года литр АИ-92 стоил 63,34 рубля.

Источник: Нижегородская правда

35 место заняла Нижегородская область в рейтинге регионов России по доступности бензина. Соответствующее исследование провели аналитики РИА Новости.

На среднюю зарплату нижегородцы могут купить 1130 литров бензина марки АИ-92. В апреле 2026 года литр этого топлива стоил 63,34 рубля, за год подорожав на 12,3%.

Доступнее всего АИ-92 обойдется в Москве, где на среднюю зарплату можно приобрести 2553 литра, а также в Чукотском (2500 л) и Ямало-Ненецком (2400 л) автономных округах. Там литр бензина будет стоить 64,11 рубля, 76 рублей и 65,06 рублей соответственно. А вот меньше всего топлива могут себе позволить автомобилисты из Ингушетии, Чечни и Дагестана.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, собираются ли нижегородские власти пополнять автопарки новыми «Волгами».

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