Стало известно, сколько литров бензина смогут купить нижегородцы на зарплату

35 место заняла Нижегородская область в рейтинге регионов России по доступности бензина. Соответствующее исследование провели аналитики РИА Новости.
На среднюю зарплату нижегородцы могут купить 1130 литров бензина марки АИ-92. В апреле 2026 года литр этого топлива стоил 63,34 рубля, за год подорожав на 12,3%.
Доступнее всего АИ-92 обойдется в Москве, где на среднюю зарплату можно приобрести 2553 литра, а также в Чукотском (2500 л) и Ямало-Ненецком (2400 л) автономных округах. Там литр бензина будет стоить 64,11 рубля, 76 рублей и 65,06 рублей соответственно. А вот меньше всего топлива могут себе позволить автомобилисты из Ингушетии, Чечни и Дагестана.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, собираются ли нижегородские власти пополнять автопарки новыми «Волгами».