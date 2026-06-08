Стало известно, сколько литров бензина смогут купить нижегородцы на зарплату

Доступнее всего АИ-92 обойдется в Москве, где на среднюю зарплату можно приобрести 2553 литра, а также в Чукотском (2500 л) и Ямало-Ненецком (2400 л) автономных округах. Там литр бензина будет стоить 64,11 рубля, 76 рублей и 65,06 рублей соответственно. А вот меньше всего топлива могут себе позволить автомобилисты из Ингушетии, Чечни и Дагестана.