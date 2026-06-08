Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» пройдет 19 июня

Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года и является ключевой площадкой для обсуждения развития российского финансового рынка. В 2026 году форум уже прошёл в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и впервые в Нижнем Новгороде.