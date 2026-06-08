В Омской области определили победителей конкурса «Экспортер года»

Лучших экспортеров региона за 2025 год, занятых в АПК, промышленности, сфере высоких технологий и других отраслях, назвали в Омской области. Конкурс «Экспортер года» проводится ежегодно по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
В этом году на конкурс поступили 45 заявок. В категории «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» первое место занял производитель кондитерских изделий «Сладуница ВЭД». Лучшим экспортером в сфере промышленности признан Омский завод литьевых пластмасс. Победителем в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» стал поставщик пищевого оборудования «КБ “Технология”», а звания «Прорыв года» удостоился сельхозпроизводитель «Ястро-Агро».
«Развитие экспорта — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Виталием Павловичем Хоценко. Это дополнительные доходы бюджета, новые рабочие места и укрепление позиций региона на внешних рынках. “Экспортер года” поощряет лучших и задает ориентиры для бизнеса», — отметил заместитель министра экономического развития Омской области Константин Чуловский.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.