В Омской области определили победителей конкурса «Экспортер года»

В этом году на конкурс поступили 45 заявок. В категории «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» первое место занял производитель кондитерских изделий «Сладуница ВЭД». Лучшим экспортером в сфере промышленности признан Омский завод литьевых пластмасс. Победителем в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» стал поставщик пищевого оборудования «КБ “Технология”», а звания «Прорыв года» удостоился сельхозпроизводитель «Ястро-Агро».