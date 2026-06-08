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В Советске продолжаются поиски 25-летнего парня, который купался с друзьями в реке и не выплыл на берег

Несчастный случай на Немане произошёл рано утром 7 июня.

Источник: Клопс.ru

В Советске продолжаются поиски молодого человека, предположительно утонувшего 7 июня в реке Неман. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области, подробности рассказал источник в экстренных службах региона.

Установлено, что пропавший — 25-летний местный житель. Утром и днём 7 июня парня искала группа спасателей МЧС. Водолазы обследовано 200 м² дна в районе пляжа у Советского мясокомбината.

В понедельник, 8 июня, поиски молодого человека продолжились. На месте работает группа спасателей МЧС из пяти человек, включая водолазов, также задействован гидроцикл.

Утром 7 июня сообщалось, что в Советске ищут человека, который, предположительно, утонул в реке Неман. По предварительным данным, компания нетрезвых мужчин отдыхала на необорудованном пляже в районе мясокомбината. Один из них пошёл купаться и начал тонуть. На помощь бросился приятель, но спасти товарища не смог.

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