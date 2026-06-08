Выксунские самбистки поднялись на пьедестал первенства России. Отлично проявили себя Ксения Астафьева и Варвара Ерошомова. Юноши и девушки 12−14 лет проверяли свои силы в уфимском Дворце борьбы.
Медали разыгрывались на протяжении четырёх дней. У девушек в весовой категории до 59 килограммов Ксения Астафьева завоевала золото. В весе до 40 кг Варвара Ерошомова удостоилась серебряной награды.
Поздравления принимали и сами спортсменки, и их наставники: Дмитрий Боярченков, Андрей Кубарьков, Валерий Романюк, главный тренер выксунской школы самбо и дзюдо Виктор Егрушов.