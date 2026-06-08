Члены банды «Сельмаш» получили от 10 до 22 лет колонии

Теперь осужденные получили от 10 до 22 лет колонии. Некоторые будут отбывать срок в колонии строгого режима, остальные — особого. Кроме того, суд назначил общий штраф в 18,2 миллиона рублей. Все подсудимые члены банды участвовали в заседаниях по видеосвязи.