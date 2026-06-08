Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми потушили горевшую «Чайхану»

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе «Чайхана», расположенном на ул. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе «Чайхана», расположенном на ул. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь в заведении вспыхнул сегодня около трех часов дня. На место прибыли 23 специалиста МЧС и пять единиц специальной техники. Открытый огонь был ликвидирован спустя сорок минут.

Пострадавших нет. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций. Причины пожара устанавливаются.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше