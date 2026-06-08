В центре Перми потушили горевшую «Чайхану»

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе «Чайхана», расположенном на ул. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Огонь в заведении вспыхнул сегодня около трех часов дня. На место прибыли 23 специалиста МЧС и пять единиц специальной техники. Открытый огонь был ликвидирован спустя сорок минут.
Пострадавших нет. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций. Причины пожара устанавливаются.
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