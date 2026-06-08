Власти Таганрога расторгли контракт на ремонт улицы Ломоносова

В Таганроге завершили ремонт дорожного полотна на Николаевском шоссе, подрядчик приступил к ремонту на Поляковском шоссе, после чего перейдет к улице Спортивной. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.