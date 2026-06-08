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Расписание ночных автобусов планируют изменить в Нижнем Новгороде

По данным специалистов, в выходные популярность ночных автобусов заметно выросла.

В Нижнем Новгороде 6−7 июня провели мониторинг работы ночных автобусов — об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) региона.

Напомним, старт ночному сообщению дали 1 июня: на линии вышли четыре маршрута — № 150, 160, 180 и 190.

По данным специалистов, в выходные популярность ночных автобусов заметно выросла. Наблюдается увеличение пассажиропотока — в частности, в воскресенье 15 пассажиров поезда «Буревестник» смогли пересесть на автобус № 180.

Тем не менее в работе маршрутов выявлены проблемные моменты. Из‑за нерегулярных заторов на Нижневолжской набережной автобусы не укладываются в утверждённый график. В связи с этим профильные эксперты рассматривают возможность корректировки расписания отдельных рейсов. Ещё одна сложность — остановки на Нижневолжской набережной порой блокируют другие автомобили, что провоцирует дополнительные задержки. Кроме того, в ходе мониторинга сотрудники зафиксировали несколько случаев безбилетного проезда.

ЦРТС также напомнил пассажирам важное правило: ночью автобусы останавливаются исключительно по требованию. Чтобы транспорт сделал остановку, при приближении автобуса нужно обязательно подать сигнал водителю — в противном случае он может проехать мимо.

Мониторинг работы ночных маршрутов будет продолжен.

Ранее сообщалось, что парковку в центре Нижнего Новгорода запретят 8 — 10 июня.

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