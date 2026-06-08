Расписание ночных автобусов планируют изменить в Нижнем Новгороде

Тем не менее в работе маршрутов выявлены проблемные моменты. Из‑за нерегулярных заторов на Нижневолжской набережной автобусы не укладываются в утверждённый график. В связи с этим профильные эксперты рассматривают возможность корректировки расписания отдельных рейсов. Ещё одна сложность — остановки на Нижневолжской набережной порой блокируют другие автомобили, что провоцирует дополнительные задержки. Кроме того, в ходе мониторинга сотрудники зафиксировали несколько случаев безбилетного проезда.