Водителей предупредили о ложном тесте на алкоголь после кваса и кефира

Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Антон Рудковский.
По словам специалиста, даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя, обычно до 0,5%. Такая дозировка не вызывает опьянения и не ухудшает реакцию, но в отдельных случаях может кратковременно фиксироваться приборами.
«После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10 — 15 минут перед тем, как садиться за руль», — отметил Антон Рудковский.
Врач пояснил, что после свежего кваса или кефира алкоголь может ненадолго определяться в выдыхаемом воздухе. Это может создать спорную ситуацию при проверке.
При этом сами по себе такие напитки не делают человека пьяным. Более заметное накопление этанола теоретически возможно только при употреблении больших объемов, например нескольких литров кваса.
(Фото на главной: Magnific.com).