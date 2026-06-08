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Андрей Бочаров провел рабочее совещание с новым начальником академии МВД

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с новым начальником Академии МВД России.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с новым начальником Академии МВД России Виорелом Флоча.

Как ранее сообщалось информагентством, место генерал-майора Романа Павленкова занял Виорел Флоча, прежде возглавлявший Уфимский юридический институт МВД России. Высшим учебным заведением на Урале он руководил с сентября 2022 года.

В ходе рабочей встречи глава региона и начальник академии обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и подготовки кадров. Андрей Бочаров выразил готовность поддержки в решении совместных задач.

Напомним, 8 июня также стало известно о тихой смене руководства ГУ МВД России по Волгоградской области. Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который в 2025 году возглавил региональный Главк, покинул этот пост. Временно исполняющим обязанности руководителя волгоградской полиции назначен Константин Кремнев.

Фото: администрация Волгоградской области.