Андрей Бочаров провел рабочее совещание с новым начальником академии МВД

Напомним, 8 июня также стало известно о тихой смене руководства ГУ МВД России по Волгоградской области. Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который в 2025 году возглавил региональный Главк, покинул этот пост. Временно исполняющим обязанности руководителя волгоградской полиции назначен Константин Кремнев.