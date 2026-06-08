Пять нижегородок осудили за незаконный сбыт сильнодействующих веществ в аптеках

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода признал пять местных жительниц виновными в незаконной продаже через аптеки сильнодействующих лекарств, содержащих прегабалин (ч. 3 ст. 234 УК РФ). Как сообщили в региональной прокуратуре, организатор преступной группы получила 4 года 10 месяцев принудительных работ, ее соучастницы — штрафы от 35 до 80 тыс. рублей.