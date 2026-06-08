Воронежская область на третьем месте среди регионов России по востребованности агрономов

Ситуация на воронежском рынке труда указывает на кадровый голод в этой сфере: на одну вакансию здесь приходится лишь 3,8 резюме. Для сравнения, по рынку труда области в целом этот показатель в два раза выше и составляет 8,6 резюме на место. Поэтому сегодня среднее предложение по зарплате для агронома в регионе составляет 100 тысяч рублей, что на 6% выше, чем запрашивают сами кандидаты.