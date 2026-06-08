В Володарске Нижегородской области благоустроили центральную площадь

Центральную площадь микрорайона «Птичник» в Володарске Нижегородской области благоустроили к 70-летию города по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в администрации Володарского округа, работы по обновлению территории вокруг Дворца культуры «Юбилейный» были разделены на несколько этапов.
Первым шагом стало принятое в 2024 году решение о реставрации мозаичного панно 1978 года «Народное искусство», расположенного на торце Дворца культуры. Позже работы по благоустройству продолжились, и в настоящее время на территории возле «Юбилейного» установлен фонтан, проложены пешеходные дорожки, размещены скамейки, качели, смонтирована детская площадка.
«В 2024 году за благоустройство площади у Дворца культуры “Юбилейный” по проекту “Формирование комфортной городской среды” проголосовали более 3,5 тысячи человек, и в этом году обновленное общественное пространство станет подарком к 70-летию Володарска, которое горожане отметят 13 июня», — подчеркнул глава администрации Володарского муниципального округа Дмитрий Третьяков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.