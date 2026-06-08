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Спрос на путевки в Анапу за неделю вырос почти в два раза

Спрос на Анапу увеличился до 80% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Комсомольская правда

Интерес к отдыху в Анапе за последнюю неделю продемонстрировал взрывной рост, увеличившись почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей. О туристическом буме рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин отметил, что динамика продаж в этом сезоне существенно опережает прошлогодние показатели. Если ранее еженедельный прирост бронирований составлял в среднем 30−40%, то на минувшей неделе он достиг внушительных 80% относительно аналогичного периода 2025 года.

Эксперты связывают такой всплеск популярности с позитивными новостями из региона. Сообщения об официальном открытии пляжного сезона и полной готовности городской инфраструктуры к приему гостей стали для туристов решающим фактором при выборе места отдыха.

Несмотря на резко возросший спрос, цены на путевки в Анапу пока остаются стабильными. В АТОР отмечают, что владельцы гостиничного бизнеса ведут осторожную ценовую политику, стараясь не отпугивать потенциальных клиентов резким подорожанием. Стоимость размещения растет постепенно, сохраняя конкурентоспособность курорта.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Сочи: наблюдается высокий интерес к направлению при отсутствии заметных скачков цен на туристические услуги.