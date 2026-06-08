Подрядчик похитил 37 млн рублей, выделенных на реставрацию здания в Арзамасе

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, занимавшейся реставрацией объекта культурного значения регионального значения в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что 44-летний руководитель с февраля по ноябрь 2024 года путем обмана и пользуясь своим служебным положением похитил 37 миллионов 910 тысяч 508 рублей, выделенных на реставрацию ОКН в Арзамасе. На эти средства злоумышленник купил себе дорогой автомобиль.
Наложен арест на имущество обвиняемого в размере 9 миллионов 950 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.
Напомним, что городецкая прокуратура возбудила уголовное дело из-за хищения более 4 млн рублей.