Подрядчик похитил 37 млн рублей, выделенных на реставрацию здания в Арзамасе

Известно, что 44-летний руководитель с февраля по ноябрь 2024 года путем обмана и пользуясь своим служебным положением похитил 37 миллионов 910 тысяч 508 рублей, выделенных на реставрацию ОКН в Арзамасе. На эти средства злоумышленник купил себе дорогой автомобиль.