Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые забили тревогу из-за любимого парка екатеринбуржцев

Уральские ученые обнаружили проблемы в екатеринбургском парке.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в лесопарке Лесоводов России ослаблены деревья. При этом, каждое двенадцатое — погибло. Такие данные приводятся в статье кандидата сельхознаук, доцента УГЛТУ Оксаны Сычуговой и ее соавтора Елены Мухометжановой. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

— В результате обследования установлено, что в насаждениях одну треть деревьев составляют здоровые экземпляры. Одна треть — ослабленные. Одна пятая представляет собой сильно ослабленные деревья. И менее 10% составляют погибшие деревья, — сказано в научной публикации.

Соавторы статьи указали, что у ослабленных сосен плохо развита крона. Также их хвоя бледно-зеленая, наблюдаются и засохшие ветки. Нередко на этих деревьях есть грибы — паразиты. Вершина кроны постепенно засыхает.

Ослабленные деревья портят внешний вид парка, а также создают угрозу падения веток на посетителей лесопарка.

По мнению ученых, нужно убрать погибшие деревья. Навести порядок, а также обработать их. Необходимо провести санитарные мероприятия, чтобы сосны продолжали расти.