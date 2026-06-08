Ученые забили тревогу из-за любимого парка екатеринбуржцев

В Екатеринбурге в лесопарке Лесоводов России ослаблены деревья. При этом, каждое двенадцатое — погибло. Такие данные приводятся в статье кандидата сельхознаук, доцента УГЛТУ Оксаны Сычуговой и ее соавтора Елены Мухометжановой. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».