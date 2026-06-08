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В Петербурге появится крупнейшее в РФ производство биопрепаратов

Это позволит удовлетворить растущую потребность в качественных отечественных лекарствах.

Источник: Национальные проекты России

Крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов создадут в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Технологическое обеспечение биоэкономики». Соглашение о сотрудничестве правительства Северной столицы с акционерным обществом «Фармасинтез-Норд» подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Документ подписали в присутствии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников и вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

«Фармацевтический кластер — один из самых динамично развивающихся в Петербурге. В него входят 24 крупных предприятия, и “Фармасинтез-Норд” — одно из них. Сегодня мы заключили соглашение о создании третьей площадки этой компании. Развернем на ней крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов», — заявил Беглов.

Предприятие будет выпускать современные препараты для лечения социально значимых заболеваний. Новые мощности позволят удовлетворить растущую потребность в качественных отечественных лекарствах и снизить зависимость от импорта стратегически важных препаратов. Реализация проекта создаст около 1 тыс. высококвалифицированных рабочих мест и укрепит позиции Петербурга как ключевого центра отечественной фармацевтики и биотехнологий, а также обеспечит развитие научно-производственной базы города.

Нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» направлен на рациональное использование биологических ресурсов и применение биотехнологий в научной, технологической и экономической деятельности. Нацпроект предусматривает меры по развитию и внедрению биотехнологий в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, экологии, медицине и энергетике. Цель нацпроекта к 2030 году — увеличение объемов производства продукции биоэкономики на 96%, рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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