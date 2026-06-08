Библиотеку имени Есенина открыли после капремонта в подмосковных Люберцах

Центральная библиотека им. С. Есенина возобновила работу в городском округе Люберцы Московской области. В обновленном учреждении завершилась масштабная модернизация, которая проводилась в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Капитальный ремонт стал важным этапом в развитии одного из старейших культурных учреждений округа. Уже в 2027 году библиотека отметит 100-летие со дня основания. Обновление здания позволило создать более комфортные условия для посетителей и расширить возможности для проведения различных образовательных и культурных программ.
После завершения работ пространство библиотеки заметно изменилось. Интерьеры стали светлее и современнее, а одной из новых деталей оформления стало большое граффити с изображением Сергея Есенина. В рамках ремонта специалисты полностью заменили инженерные сети и выполнили внутреннюю отделку помещений.
«Культурное пространство заметно преобразилось, посветлело, а всех посетителей теперь встречает сам Сергей Александрович Есенин — граффити с поэтом украсило стену. Сейчас в библиотеке работают восемь клубов по интересам, в том числе занятия компьютерной грамотности клуба “Активное долголетие”. Для любителей винила оборудовали зону, где можно послушать как пластинки библиотеки, так и свои», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
В настоящее время библиотека продолжает развиваться как современный общественный центр. Там действуют клубы по интересам для жителей разных возрастов, проходят образовательные занятия и творческие встречи. Отдельное пространство оборудовали для поклонников виниловых пластинок, что позволило расширить форматы досуга для посетителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.