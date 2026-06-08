Библиотеку имени Есенина открыли после капремонта в подмосковных Люберцах

«Культурное пространство заметно преобразилось, посветлело, а всех посетителей теперь встречает сам Сергей Александрович Есенин — граффити с поэтом украсило стену. Сейчас в библиотеке работают восемь клубов по интересам, в том числе занятия компьютерной грамотности клуба “Активное долголетие”. Для любителей винила оборудовали зону, где можно послушать как пластинки библиотеки, так и свои», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.