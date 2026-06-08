В Перми на набережной Камы проведут Фестиваль водных активностей

Фестиваль покажет ресурсы региона, важнейшим из которых являются водные. В Прикамье насчитывается более 29 тыс., что позволяет развивать различные направления активностей. В них входят виды спорта, где выступают только профессиональные спортсмены, и также есть возможность попробовать свои силы любому желающему.