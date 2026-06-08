Более 3500 студентов и школьников Красноярского края отправились в новый трудовой сезон

В Красноярском крае стартовал 21-й трудовой сезон студенческих отрядов. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
В этом году в нем примут участие более 3500 студентов и старших школьников со всего края. Они будут работать в детских центрах «Океан» и «Орлёнок», на всероссийских стройках, в медицинских центрах, на железной дороге и предприятиях агропромышленного комплекса.
«За более чем полувековую историю студенческие отряды Красноярского края внесли неоценимый вклад в развитие и появление целых городов, огромных предприятий. Уже стало доброй традицией вместе отправляться в новый трудовой семестр», — отметил руководитель агентства молодежной политики края Виктор Коломиец.
Красноярский край на 14 трудовых проектах представят бойцы из 27 отрядов. В агентстве отметили, что это рекордное количество. В прошлом году в проектах участвовали 16 отрядов.
«Сейчас вы разъедетесь по разным регионам и покажете всей стране и миру, что студенческие отряды Красноярского края лучшие. Мы верим в вас и ждём вашего возвращения», — отметил председатель правления студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.
Итоги трудового сезона молодежь подведет на Слете студенческих отрядов. Он пройдет на ТИМ «Бирюса» в сентябре. Движение студенческих отрядов в Красноярском крае возобновилось в 2005 году. Сейчас оно объединяет более 10 тыс. бойцов.