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Более 3500 студентов и школьников Красноярского края отправились в новый трудовой сезон

В Красноярском крае стартовал 21-й трудовой сезон студенческих отрядов.

В Красноярском крае стартовал 21-й трудовой сезон студенческих отрядов. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.

В этом году в нем примут участие более 3500 студентов и старших школьников со всего края. Они будут работать в детских центрах «Океан» и «Орлёнок», на всероссийских стройках, в медицинских центрах, на железной дороге и предприятиях агропромышленного комплекса.

«За более чем полувековую историю студенческие отряды Красноярского края внесли неоценимый вклад в развитие и появление целых городов, огромных предприятий. Уже стало доброй традицией вместе отправляться в новый трудовой семестр», — отметил руководитель агентства молодежной политики края Виктор Коломиец.

Красноярский край на 14 трудовых проектах представят бойцы из 27 отрядов. В агентстве отметили, что это рекордное количество. В прошлом году в проектах участвовали 16 отрядов.

«Сейчас вы разъедетесь по разным регионам и покажете всей стране и миру, что студенческие отряды Красноярского края лучшие. Мы верим в вас и ждём вашего возвращения», — отметил председатель правления студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.

Итоги трудового сезона молодежь подведет на Слете студенческих отрядов. Он пройдет на ТИМ «Бирюса» в сентябре. Движение студенческих отрядов в Красноярском крае возобновилось в 2005 году. Сейчас оно объединяет более 10 тыс. бойцов.