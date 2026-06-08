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Нижегородская контрольно-счетная палата нашла нарушения в отчетах министерств

Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила бюджетную отчетность министерств.

Источник: Живем в Нижнем

Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила бюджетную отчетность министерств. Об этом пишет ИА «Нижний Сейчас».

КСП проверяла документацию министерств лесного хозяйства, образования, соцразвития, спорта, информационной политики, управления делами правительства и региональной службы по тарифам. Объем проверенных средств составил 75,5 млрд рублей.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Шесть из семи ведомств нарушили инструкции минфина РФ. Два министерства отражали доходы на дату поступления платежа, а не на дату возникновения требований.

В итоге всем ведомствам кроме министерства информационной политики направлены представления для устранения нарушений.

Напомним, мэр Юрий Шалабаев обещает урезать расходы на проведение праздников в Нижнем Новгороде.