Евгений Хамин строит третью очередь «Финского квартала» под Воронежем за 3 млрд

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Квартал» зарегистрировано в Воронеже и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2007 года. С мая 2022 года управление компанией осуществляет ООО «Воронежская девелоперская компания». Единственным собственником СЗ «Квартал» является Дмитрий Осипов. В 2025 году выручка фирмы составила 806,7 млн руб., что на 75% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль выросла более чем в три раза — до 10,4 млн руб. В портфолио — несколько ЖК: «Бунин», «Гран-При», «Городские сады» и жилой дом «Камертон». Всего компания сдала 20 домов общей жилой площадью 325,7 тыс. кв. м. В процессе строительства находится еще шесть домов со сдачей до 2029 года включительно.