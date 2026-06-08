Песков заявил, что атака ВСУ на поезд в Крыму преступна и тормозит переговоры

Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму. После удара движение поездов на полуострове временно приостановили, часть составов задержали на несколько часов, а пассажиров эвакуировали и доставили в Симферополь и Севастополь. Что известно об атаке, последствиях удара и реакции Кремля — в материале «Газеты.Ru».
Атака на поезд.
После удара беспилотника по тепловозу поезда Москва — Симферополь пассажиров эвакуировали и доставили к местам назначения автобусами. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара погиб помощник машиниста, ранения получил машинист. Среди пассажиров пострадавших нет.
По данным компании «Гранд Сервис Экспресс», с территории Крыма вывезли пассажиров всех поездов, оказавшихся в зоне ограничений. В Симферополь доставили пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправившихся 6 июня. Позже перевозчик сообщил, что все эвакуированные прибыли в конечные пункты назначения — Симферополь и Севастополь.
Последствия атаки затронули график движения поездов. По состоянию на 9:00 задерживались девять составов. На пути в Крым остановились поезда № 92 Москва — Севастополь, № 173 Москва — Евпатория и № 28 Москва — Симферополь. Их задержка составила от 3,5 до пяти часов. Поезда № 316 Адлер — Симферополь и № 25 Минеральные Воды — Симферополь выбились из расписания на 5−6,5 часа.
Из Крыма с опозданием отправились поезда № 174 Евпатория — Москва, № 92 Севастополь — Москва, № 98 Симферополь — Москва и № 184 Севастополь — Мурманск. Время задержки составило от 7,5 до 10 часов.
Позже «Гранд Сервис Экспресс» отменил продажу билетов на часть поездов «Таврия», которые уже находятся в пути или должны отправиться в ближайшие дни.
В Кремле атаку на пассажирский поезд Москва — Симферополь назвали преступлением.
«Это преступные действия киевского режима. Безусловно, подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Украина своими действиями делает все возможное, чтобы затормозить диалог с Россией.
Отвечая на вопрос о том, видят ли в Крыму угрозу топливного кризиса из-за ударов ВСУ, пресс-секретарь главы государства ответил, что власти принимают меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить.
«В настоящий момент действительно определенная проблема есть, и разрабатывается комплекс мер для того, чтобы эту ситуацию исправлять», — заключил Песков.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник связал атаку с попыткой посеять панику среди жителей полуострова и нанести удар по туристическому сезону.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что беспилотники могли запустить с территории Одесской, Херсонской или Николаевской областей. По его мнению, наиболее вероятными остаются Одесская и Херсонская области, поскольку этот маршрут является самым коротким.
Обстановка на юге.
Накануне после удара украинских беспилотников останавливали движение через пункт пропуска «Джанкой» на административной границе Крыма и Херсонской области. 8 июня движение по Чонгарскому мосту возобновили в реверсивном режиме.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, специалисты уже обследовали поврежденный участок, а восстановительные работы планируется провести в максимально короткие сроки. При этом движение по трассе Р-280 «Новороссия» в пределах Херсонской области продолжалось без ограничений, а рейсовые автобусы следовали по расписанию.
Вводились ограничения и в Краснодарском крае. В Новороссийске временно перекрывали несколько участков дорог в направлении Геленджика — от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в город со стороны Кабардинки. В это время в Новороссийске и Геленджике действовал режим опасности атаки беспилотников.
В Новороссийске из-за атаки беспилотника загорелся перевалочный комплекс, пожар тушили 130 человек и 39 единиц техники.
Позже глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что движение по всем ранее перекрытым участкам полностью восстановили. По данным местных властей, украинские беспилотники пытались атаковать оба города.