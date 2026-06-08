Песков заявил, что атака ВСУ на поезд в Крыму преступна и тормозит переговоры

Вводились ограничения и в Краснодарском крае. В Новороссийске временно перекрывали несколько участков дорог в направлении Геленджика — от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в город со стороны Кабардинки. В это время в Новороссийске и Геленджике действовал режим опасности атаки беспилотников.