Куратор «Императорского маршрута» рассказала об интересе регионов к проекту

САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, Краснодарский край, а также Крым проявляют активность в федеральном историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут», сообщила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
В понедельник в правительстве Самарской области подписано трехстороннее соглашение о включении региона в проект «Императорский маршрут». В церемонии приняли участие губернатор области Вячеслав Федорищев и создатель и куратор проекта Анна Громова.
«Какие-то регионы работают чрезвычайно активно и уже проложили межрегиональные маршруты, которые включают длительное пребывание туриста на территории региона. Очень активны Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Тобольск, крымчане очень хорошо включаются (в проект — ред.), Краснодарский край», — сказала Громова журналистам после подписания соглашения.
Федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» реализуется фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.