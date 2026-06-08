В Калининграде двое 14-летних мальчиков зацепились за грузовой поезд, чтобы снять видео для друзей

Позже выяснилось, что с 26 по 31 мая школьники проехали зацеперами по маршруту Калининград-Пассажирский — Луговое-Новое. По данным полиции, они закрепились на сцепке за кабиной машиниста и ехали на ходу грузового состава. Всё это подростки снимали на видео, а после выложили запись в группу в одном из мессенджеров, чтобы показать друзьям.