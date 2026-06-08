Директора управляющей компании в Городце обвиняют в хищении 4,7 млн рублей

Уголовное дело возбуждено после хищения более 4,7 млн рублей со счета управляющей компании в Городце Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Дело завели по материалам прокурорской проверки. Установлено, что с октября 2023 года по декабрь 2025 года директор УК похищал деньги со счета юридического лица.
Прокуратура выявила нарушение и направила материалы в следственные органы. Там приняли решение об уголовном преследовании руководителя. Теперь директора обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, прокуратура заставила нижегородский ТЦ сделать парковочные места для инвалидов. Парковка появилась у торгового центра на улице Коминтерна.