Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нечастый гость». Фотоловушка поймала редкого хищника под Гродно

Редкий для Беларуси хищник шакал попал на видео фотоловушки.

Источник: Комсомольская правда

Редкий для Беларуси хищник шакал попал на видео фотоловушки. Подробности сообщает аккаунт телерадиокомпании «Гродно» в TikTok.

В Гродненском охотничьем хозяйстве фотоловушка должна была запечатлеть у приманки волка. Однако вместо него на видео попал нечастый для республики гость — шакал.

Видео было сделано в начале июня 2026 года. На кадрах видно, как шакал, который внешне схож с волком, спокойно прогуливается и изучает местность.

Тем временем белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе: «Давай пирожок ему дадим».

Кстати, эпидемиологи предупредили белорусов об опасностях клубники в июне.

А вот что случилось в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».