«Нечастый гость». Фотоловушка поймала редкого хищника под Гродно

Редкий для Беларуси хищник шакал попал на видео фотоловушки. Подробности сообщает аккаунт телерадиокомпании «Гродно» в TikTok.
В Гродненском охотничьем хозяйстве фотоловушка должна была запечатлеть у приманки волка. Однако вместо него на видео попал нечастый для республики гость — шакал.
Видео было сделано в начале июня 2026 года. На кадрах видно, как шакал, который внешне схож с волком, спокойно прогуливается и изучает местность.
Тем временем белорусы шли по лесу и встретили медвежонка в Борисовском районе: «Давай пирожок ему дадим».
Кстати, эпидемиологи предупредили белорусов об опасностях клубники в июне.
А вот что случилось в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».