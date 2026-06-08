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Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области 8 июня

Дроны были сбиты сразу в нескольких регионах.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Нижегородской области 8 июня. Всего в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени было сбито 124 БПЛА самолётного типа над разными субъектами России, сообщает Министерство обороны РФ. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Помимо Нижегородской области, атаки отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

С 6 утра в Нижегородской области действует режим беспилотной опасности. В связи с этим аэропорт Чкалов работает в ограниченном режиме — рейсы обслуживаются только по согласованию с соответствующими органами.

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