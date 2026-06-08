Попал под ролики правосудия

Александра Дьяченко судили отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. В прениях государственный обвинитель попросил назначить господину Дьяченко четыре года и восемь месяцев колонии общего режима, а также штраф 700 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после освобождения. Кроме того, прокурор заявлял, что считает необходимым лишить подсудимого права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.