Чрезвычайную пожарную опасность объявили в Красноярском крае

В Красноярском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность пятого класса. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В центральных округах края с 9 по 11 июня объявлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.
Пожарная опасность четвертого класса сохраняется также в Туруханском, Эвенкийском округах и в южных районах Красноярского края.
За нарушение требований пожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае действуют 11 лесных пожаров.
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