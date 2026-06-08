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Чрезвычайную пожарную опасность объявили в Красноярском крае

Режим пожарной опасности введен на три дня.

В Красноярском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность пятого класса. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В центральных округах края с 9 по 11 июня объявлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Пожарная опасность четвертого класса сохраняется также в Туруханском, Эвенкийском округах и в южных районах Красноярского края.

За нарушение требований пожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае действуют 11 лесных пожаров.

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