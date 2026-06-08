В Воронеже начал работу новый корпус поликлиники № 22

На первом этаже здания расположены регистратура и смотровые кабинеты. Второй и третий отведены под лечебно-диагностическое отделение. Там размещены лаборатория, стоматологическое отделение, кабинеты рентгенографии, физиотерапии и маммографии. На четвертом этаже находятся административные помещения, конференц-зал и комнаты психологической разгрузки для сотрудников. Также в корпусе открыт дневной стационар на шесть коек.