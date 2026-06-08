Почти 30 нетрезвых водителей остановили дорожные полицейские в Красноярске и Дивногорске

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель», который провели в прошедшие выходные на дорогах Красноярска и Дивногорска. Результат профилактического мероприятия: дорожные полицейские выявили 29 водителей, которые позволили себе сесть за руль авто будучи нетрезвыми. Девять из них уже не в первый раз попались в таком состоянии за управлением автомобилем. Теперь водителей ждет уже не административная, а уголовная ответственность, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Красноярского края. Авто нарушителей помещены на спецстоянку. Вождение в нетрезвом виде — это прямая угроза вашей жизни и безопасности окружающих, подчеркивают в Госавтоинспекции Красноярского края.