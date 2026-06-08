Российский лоукостер запустил прямые рейсы из Перми в Анталью

С 1 июля прямые перелеты из Перми в Анталью будет осуществлять авиакомпания «Победа». Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Как сообщает пресс-служба компании, цена на билеты начинается от 11,6 тыс. руб. Согласно официальному сайту «Победы», 1 июля из краевой столицы на турецкий курорт можно улететь за 16,6 тыс. руб. На сайте аэропорта Большое Савино информации об этой летной программе пока нет.