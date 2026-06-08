Нижегородцев предупредили о сильных ливнях 8 июня

В ближайшие 1−3 часа, 8 июня, по Нижнему Новгороду и всей области начнутся интенсивные осадки — ливни сохранятся вплоть до вечера. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
По данным МЧС России, в таких условиях существенно возрастает риск дорожных происшествий. Водителей настоятельно просят сбавить скорость: из‑за ливня резко падает видимость, дорожное покрытие становится скользким, а грунтовые дороги и обочины могут размыться — это повышает вероятность заносов.
Также специалисты советуют не заезжать на участки, расположенные в низинах: там вероятен скорый подъём воды.
В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Ранее сообщалось, что жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России.