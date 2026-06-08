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Нижегородцев предупредили о сильных ливнях 8 июня

Специалисты советуют не заезжать на участки, расположенные в низинах: там вероятен скорый подъём воды.

В ближайшие 1−3 часа, 8 июня, по Нижнему Новгороду и всей области начнутся интенсивные осадки — ливни сохранятся вплоть до вечера. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным МЧС России, в таких условиях существенно возрастает риск дорожных происшествий. Водителей настоятельно просят сбавить скорость: из‑за ливня резко падает видимость, дорожное покрытие становится скользким, а грунтовые дороги и обочины могут размыться — это повышает вероятность заносов.

Также специалисты советуют не заезжать на участки, расположенные в низинах: там вероятен скорый подъём воды.

В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее сообщалось, что жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России.

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