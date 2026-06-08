За неделю 16 жителей Калининградской области отдали мошенникам 24,6 млн рублей

У стоматолога из Советска аферисты похитили 3,9 миллиона рублей, в том числе кредитные средства. Звонившие сообщили о взломе портала «Госуслуги» и неправомерном доступе к банковскому счёту, после чего убедили перевести деньги на «безопасный счёт».