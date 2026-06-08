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За неделю 16 жителей Калининградской области отдали мошенникам 24,6 млн рублей

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 16 жителей Калининградской области. Общая сумма причинённого ущерба превысила 24,6 миллиона рублей. Полиция приводит несколько показательных случаев. Самая крупная потеря — 9,4 миллиона рублей. Жительница Калининграда попалась на классическую схему с «декларированием» денежных средств и переводом их на «безопасный счёт».У стоматолога…

Источник: Янтарный край

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 16 жителей Калининградской области. Общая сумма причинённого ущерба превысила 24,6 миллиона рублей. Полиция приводит несколько показательных случаев.

Самая крупная потеря — 9,4 миллиона рублей. Жительница Калининграда попалась на классическую схему с «декларированием» денежных средств и переводом их на «безопасный счёт».

У стоматолога из Советска аферисты похитили 3,9 миллиона рублей, в том числе кредитные средства. Звонившие сообщили о взломе портала «Госуслуги» и неправомерном доступе к банковскому счёту, после чего убедили перевести деньги на «безопасный счёт».

Житель областного центра поверил лже-сотрудникам ФСБ, которые обвинили его в финансировании вооружённых сил иностранного государства. Мужчина передал курьеру 400 тысяч рублей и два слитка золота.

16-летний подросток из Калининграда поверил якобы представителям Минобороны России. Под предлогом декларирования денежных средств для защиты от мошенников он передал аферистам накопления родителей — более 2,2 миллиона рублей.

Продавец и самозанятая из областного центра поверили в возможность лёгкого и крупного заработка на инвестициях и биржевой торговле. В результате они перевели мошенникам 1,1 миллиона и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Повар из Калининграда также попался на схему с «безопасным счётом» и лишился более 1,2 миллиона рублей.

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